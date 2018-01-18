سيلفي فيسبوك يقود الشرطة لقاتلة صديقتها المراهقة

المواطن - متابعة

كشفت الشرطة الكندية سر غموض جريمة قتل فتاة عشرينية بعد العثور على صورة سيلفي لها مع القاتلة على فيسبوك.

وقالت مصادر إعلامية كندية إن المحكمة قضت بسجن الفتاة،القاتلة، البالغ عمرها 21 عامًا، سبع سنوات، بعد إدانتها بقتل صديقتها ذات الـ 18 عامًا.

ووقعت تلك الجريمة قبل عامين، حينما وجدت الفتاة مخنوقة بجوار مكب للنفايات في مدينة ساسكاتون الكندية.

وعثرت الشرطة الكندية بجوار الجثة على حزام غريب، غير معروف المصدر.

ولكن فكت جهات التحقيق الكندية لغز تلك الجريمة، عندما فحصت حساب أنطوان على فيسبوك، ووجدت فيها “صورة سيلفي” للضحية المقتولة مع صديقتها قبل الحادث بساعات.

وظهرت أنطوان في تلك الصور، وهي مرتدية نفس الحزام المستخدم في الجريمة.







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