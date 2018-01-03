سي إن إن تغيّر سياسة الصمت إلى الانحياز الكامل للشعب الإيراني في احتجاجه على نظام الفقيه

المواطن ـ رقية الأحمد

قرّرت أشهر القنوات الإخبارية الدولية، والتي تعدُّ الأكثر انتشارًا في العالم “CNN”، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2018، بالتزامن مع اليوم السادس للاحتجاجات، دعم ثورة الشعب الإيراني على نظام ولاية الفقيه.

وانحازت قناة “سي إن إن” الأميركية، إلى رغبات الشعب الإيراني الطامح لإسقاط نظام الملالي المجرم، معلنة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة: “هل أنت من المحتجين في إيران؟ أخبر سي إن إن عن مشاهدتك”.

ووضعت القناة الإخبارية الشهيرة، أرقامًا للتواصل مع المحتجين الثائرين على النظام الذي بدد ثرواتهم، وأنفقها في مغامرات مدمرة في الشرق الأوسط.







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