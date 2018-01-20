شاهد.. أسماء وصور المتفوقين بمدرسة متوسطة رفحاء على الشاشات الإعلانية

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

أخذ التكريم في مدرسة متوسطة رفحاء طابعاً مميزاً وشكلاً جديداً، من خلال عرض صور الطلاب المتفوقين للفصل الدراسي الأول على إحدى الشاشات الإعلانية الإلكترونية على الطريق الدولي.

جاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع بلدية محافظة رفحاء؛ لخلق المزيد من التحفيز والتنافس الشريف بين طلاب المدرسة والاستفادة من التقنية الحديثة.

ولاقت الفكرة إعجابَ واستحسان الكثير من أولياء الأمور والطلاب.

وقدَّم فهد بن حمدان الفديد، قائد المدرسة، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي المدرسة، وافرَ الشكر والتقدير لرئيس البلدية المهندس شمام بن سعيدان الفديد؛ لموافقته على عقد شراكة مجتمعية مع المدرسة، ودعمه لهذه المبادرة التي تعد الأولى من حيث الاسم والصورة والصف والترتيب على مستوى منطقة الحدود الشمالية.







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