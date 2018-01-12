شاهد بالصور.. السعوديات يدخلن ملعب الجوهرة مشجعات

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة الأهلي والباطن ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، حدثًا تاريخيًّا هو حضور العائلات إلى مدرجات الملاعب للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وتواجدت النساء والأطفال بأعدادٍ كبيرةٍ في مدرجات إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة”، وأظهرت كاميرات القنوات الفضائية المحلية تفاعلَ العائلات مع مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الحضور الجماهيري بشكلٍ عامٍّ مميزًا للغاية في مباراة الأهلي والباطن؛ حيث بلغ 23 ألفًا و898 مشجعًا، وانفعل الجمهور مع أحداث اللقاء بشدة، خاصة أن الراقي تقدم مبكرًا للغاية في الدقيقة الثانية، قبل أن يُمطر شباك الضيوف بخماسية.

ولن تكون مباراة الأهلي والباطن الأخيرة لحضور العائلات؛ حيث إن الهيئة العامة للرياضة، أعلنت جاهزية 3 مباريات لاستقبال العوائل بداية من الجولة الـ17، وهي: إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وإستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وسيكون كلاسيكو الهلال والاتحاد الذي سيُقام، يوم غدٍ السبت، أول لقاء قمة في الدوري السعودي للمحترفين يشهد حضور العائلات، عقب مباراة الأهلي والباطن اليوم.

وانتهت مباراة الأهلي والباطن، اليوم، بفوز الراقي بخمسة أهداف نظيفة، أحرزها: مهند عسيري في الدقيقتين 2 و26، سلمان المؤشر 22 و42، ويوانّيس فيتفازيدس في الدقيقة 82.







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