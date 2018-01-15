شاهد بالفيديو .. ارتباك خيال المآتة تميم قطر خلال زيارته تركيا

المواطن ـ رقية الأحمد

حاول الصغير أن يلفت الأنظار إليه، إلا أنّه أبدًا لم يدرك أنَّ النار التي أشعلها، ستحرقه هو أولًا، هذا هو حال خيال المآتة تميم، الاثنين 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعدما اعترضت مقاتلات تحمل علم قطر، طائرة مدنية إماراتية، في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني، وخرق واضح للاتفاقات الدولية.

مقطع يختزل كل الحديث، ظهر فيه أمير قطر تميم بن حمد، بحال مرتبك، مضطرب كثير الالتفات، خلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الاعتداء السافر والحماقة التي أقدم عليها.

وأكّد متداولو المقطع عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنّ “تميم يبدو كأنه لم يعلم بحماقة اعتراض الطائرتين المدنيتين إلا من الإعلام”، مرجّحين أنَّ “الأوامر صدرت من والده أو أمه أو عزمي دون أخذ رأيه”.

واتّفق النشطاء، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، على أنَّ “تميم يشعر بالذل والمهانة، وهو محاصر كأنه خروف في شبك وليس بيده شيء، لا شيء يساوم عليه، لذلك أقدم على هذه الحماقة بصبيانيته المعهودة، في عمل انتحاري غبي”.

يذكر أنَّ الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، قد أعلنت الاثنين 15 كانون الثاني الجاري، أنَّ مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، أثناء تحليقها في المسارات المعتادة، مشيرة إلى أنَّ “ما حدث يعدُّ تهديدًا سافرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني، وخرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقات الدولية”، كاشفة أنَّ “الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار، ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليًّا”.







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