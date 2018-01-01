شاهد.. تكدس بعض المحطات قبل تطبيق قرار ارتفاع أسعار البنزين

المواطن - الرياض

مع دقات الساعة الـ12 من منتصف الليل، والدخول إلى عام 2018، طُبق رسميًّا قرار ارتفاع أسعار البنزين.

وقبل دقائق من تطبيق القرار تكدست بعض محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة، مساء أمس الأحد، بعد إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ارتفاع أسعار البنزين.

وبينت صور ملتقطة، ازدحام بعض المحطات بالسيارات قبل دقات الساعة 12 من منتصف الليل، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تطبيق السعر الجديد للبنزين.

وأمّل أصحاب السيارات اللحاق ووضع البنزين بالسعر القديم قبل تطبيق قرار رفع أسعار البنزين.

وبدأت المحطات بالفعل تطبيق السعر الجديد قبل قليل مع الدخول إلى عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأحد: “إلحاقا ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية) التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها، فقد تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م”.

ولفتت إلى أن أسعار البنزين في السعودية الجديدة‎ ستكون وفقًا لما يلي:

المنتج السعر (ريال / لتر)

بنزين 91 بـ1.37

بنزين 95 بـ2.04

الديزل (للصناعة والمرافق) 0.378

الديزل (النقل) (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 0.47

الكيروسين (لم يتغير السعر الأساسي السابق) 0.64

الأسعار أعلاه تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

وبدأت المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اليوم، 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة، معظمها مستعدة لتطبيق الضريبة وجاهزة من حيث تدريب الموظفين، والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

وبالتزامن مع دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، بدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيقًا خاصًّا يحتوي على العديد من المعلومات الهامة حول الضريبة، يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة “الحاسبة” لاحتساب الضريبة في الفاتورة، وخدمة “التبليغ” التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.







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