شاهد جبال اللوز تكتسي بالأبيض.. هل يعود رجل الثلج إلى تبوك؟

المواطن ـ محمد صيام:

رسمت الثلوج المتساقطة على جبال اللوز بمنطقة تبوك، لوحةً فنيةً يمتزج فيها اللون الأبيض المختلط بالطين على المرتفعات الجبلية بمشاعر المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عشرات المغردين على “تويتر”، بتساقط الثلوج، معبرين عن فرحتهم بعودة البياض إلى مرتفعات تبوك، متأملين أن يسعفهم الوقت ويساعدهم الطقس على زيارة تلك المناطق واللعب برجل الثلج.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تستمر الأجواء الممطرة والمصحوبة برياحٍ نشطةٍ على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، بالإضافة إلى مرتفعات جازان وعسير، مشيرة إلى إمكانية تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان بمنطقة تبوك، والقريات وطريف في شمال المملكة.







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