شاهد قطر نبتة شيطانية في خاصرة العرب.. تنظيم الحمدين يحترف تزوير الحقائق للإساءة للمملكة

المواطن ـ رقية الأحمد:

تواصل حكومة قطر، ممارسة السياسة العدائية التي انتهجها تنظيم الحمدين منذ استيلائه على السلطة، تجاه أشقائها في المنطقة.

ومن أحدث أمثلة السياسة العدائية القطرية، المبنية على الكذب والدسائس والمؤامرات، تحريف مترجميها الفصول المتعلقة بالمملكة العربية السعودية، في كتاب “‪”Fire And Fury.

“كفى يا قطر”، هي الرسالة التي وجّهها المدوّنون عبر موقع “تويتر” اليوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، مشدّدين على أنَّ “تركيز مترجمي قطر للكتاب على الفصول المسيئة للمملكة السعودية، فضحه كون الكتاب 260 صفحة، في حين أنَّ ما أصدروه من ترجمة لم يتجاوز الـ120 صفحة”.

ولفت المغرّدون، إلى أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي تغدر فيها الدوحة بالمملكة العربية السعودية، وتحاول تشويه صورتها، ومن ذلك كان خطاب الرئيس ترامب، الذي وضع فيه مترجم أفعى قطر الإعلامية الجزيرة على لسان الرئيس الأميركي ما لم يقله، خلال الترجمة الفورية.

وأكّد المدوّنون أنَّ “دعم تنظيم الحمدين للحوثي، ومنافسه الذي كان محسوبًا على جماعة الإخوان حزب الإصلاح، لن يسقط من الذاكرة، لاسيّما أنَّ إعلام قطر شاهد على ذلك”.

واتّفق المغرّدون على أنَّهم “سيسقطون مثل الأوراق، لأنه لا يوجد بيت إلا وتأذى من شرورهم، من العراق إلى البحرين إلى اليمن مرورًا بسوريا وليبيا، فقطر نبتة شيطانية بخاصرة الجزيرة العربية والعرب يجب استئصالها”.







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