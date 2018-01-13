شاهد.. مسنة على كرسي متحرك بمدرجات الجوهرة تشعل تويتر

المواطن - جدة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لامرأة مسنة حضرت إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة لمشاهدة مباراة كرة القدم بين نادي الأهلي والباطن بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولاقت صورة المسنة، التي رصدتها عدسات كاميرات القنوات الناقلة للمباراة وهي تجلس على كرسي متحرك لمشاهدة المباراة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت السيدة المسنة، وهي تشاهد المباراة من مدرجات العوائل في مباراة نادي الأهلي والباطن.

وأكد مغردون أن السماح بدخول العوائل والنساء إلى الملاعب جاء فرصة للتنزه والترفيه، وذلك في أول حدثٍ من نوعه تشهده الملاعب في المملكة.

وشهد “ملعب الجوهرة” المشعة أمس حضورًا لافتًا في مباراة نادي الأهلي مع نظيره الباطن ضمن الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي، وحرصت العوائل على التقاط الصور التذكارية.







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