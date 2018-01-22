شاهد وزير الدفاع القطري يكذب على الملأ ويغسل عقول الأطفال.. من يستحق حكم قطر؟

المواطن ـ رقية الأحمد

تواصل قطر الكذب على أبنائها، وهذه المرة من خلال حملة “علّم لأجل قطر”، التي ظهر فيها وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، يقول ما لا يفعل، يدعو الصغار للدفاع عن قطر، ويستعين بالأجنبي لحماية الأرض وقصور الحمدين.

وفي مقطع ترويجي للحملة، زعم الوزير أنَّ “بلدًا لا نحميه، لا نستحقه”، لكنّه في الوقت نفسه لم يقدّم مبررًا لوجود 15 ألفًا من القوات التركية في الدوحة، وتكليف قوّات الحرس الثوري الإيرانية بحماية قصر الوجبة.

وقال: إن “علينا أن نعمل لنكون الأفضل”، وغاب عن ذهنه حجم العمالة الوافدة على أرض الإمارة الصغيرة، وللأسف أنَّه يسعى إلى زرع القيم في نفوس أطفال، بينما لا يطبّقها هو ومن يقود بلاده، من تنظيم الحمدين مرورًا بخيال المآتة تميم وصولًا إلى المنافق عزمي والإرهابي القرضاوي.

ويطرح التساؤل بعد هذا التناقض كلّه: “هل يستحق حكام قطر دويلتهم التي قضّت مضاجع العالم عويلًا بدعمها للإرهاب؟”.







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