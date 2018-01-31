شباب المملكة يشاركون في منتدى المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة

المواطن- واس

شاركت المملكة في أعمال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ أعماله أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان “دور الشباب في بناء مجتمعات ريفية وحضرية مستدامة وقادرة على الصمود”.

ورافق المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وفد شباب المملكة الذين شاركوا بفعالية خلال المنتدى مع أكثر من 500 شاب وشابة من مختلف دول العالم لمناقشة دور الشباب في التغيير.

ويناقش المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، سبل تقريب الشباب من الأمم المتحدة وتقريب الأمم المتحدة إلى أماكن تواجد الشباب والاستفادة من المنتدى كمنبر للشباب للمشاركة في حوارات مع الدول الأعضاء ومناقشة أطر السياسات العامة وتشجيع النهج والمبادرات المبتكرة والمؤسسية؛ من أجل النهوض بخطة تنمية الشباب على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية بغية إيجاد حلول للتحدي العالمي المتمثل في تعزيز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة.

وسيتيح ذلك لممثلي الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم، وتقاسم وجهات النظر، والتفكير معًا في قضاياهم الشبابية، فضلًا عن الدور الأوسع للشابات والشباب في عملية التمكين وتعزيز التنمية المستدامة.







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