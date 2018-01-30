شوارع قرية آل عائذ بسراة عبيدة دون إنارة منذ عقود

المواطن - فهدالقحطاني - سراة عبيدة

ناشد عدد من سكان قرية آل عائذ شمال شرق محافظة سراة عبيدة الجهةَ المسؤولة عن خدمات إنارة الشوارع لتوصيل الإنارة إلى قريتهم وإنقاذهم من الظلام الدامس.

وذكر عدد من المواطنين أنهم تقدموا بعدّة مطالبات لتوصيل الإنارة لقريتهم منذ مدة طويلة وحتى الوقت الحالي لم يُنظَر لمطالبهم، حيث إن بعض القرى البعيدة من المحافظة تمت إنارتها ونحن أقرب منها للمحافظة.

وطالب سكان قرية آل عائذ الجهات المسؤولة النظر في طلبهم بإنارة شوارع القرية التي يشكل الظلام خطراً عليهم وعلى ممتلكاتهم، مخافة تعرُّض مركباتهم للسّرقة ليلاً مستغلين عدم وجود الإنارة في القرية.







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