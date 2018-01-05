شَوّامَة تخطف جائزة مزايين الدق “المجاهيم”

المواطن ـ الرياض:

تصدَّرتْ (شَوّامَة) المملوكة للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، من مملكة البحرين الشقيقة، جوائز مجاهيم الفردي الدق بمسابقة مزايين الملك عبدالعزيز للإبل في موسمها الثاني.

وأوضح المتحدث باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سلطان البقمي، أنَّ الميدان شهد تنافس 12 مشاركًا رشحتهم لجنة التحكيم للعرض والتحكيم النهائي، عن فئة الـ”دق – مجاهيم”، مضيفًا أنّ “الزخم الجماهيري واكب العرض بالحماس فيما حضر مُلاك الإبل وممثلوهم في المقصورة المخصصة لهم؛ حيث أعلنت النتائج عقب العرض بساعات”.

وأكّد البقمي أنَّ “لجنة التحكيم أعلنتْ فوز الشيخ ناصر حمد آل خليفة بالمركز الأول، فيما جاء ثانيًا زيد علي محمد البحيح، وحصل على المركز الثالث مكتوم بن راشد حفيظ المزروعي، وحصد المركز الرابع عبيد محمد عبيد مريمان العامري، تلاه في المركز الخامس صالح معيض صالح العلياني”.

بدوره أوضح لاهوم بن فيصل بن شريم، ممثل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن (شَوّامَة) تشارك قادمة من مملكة البحرين حبًّا لهذه الرياضة، والموروث والجائزة الغالية، التي تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحبًّا للمملكة حكومة وشعبًا.

وأكّد بن شريم أنَّ “نجاح المهرجان بدأ من حمله اسم المؤسس وكونه تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو مهرجان متكامل تنظيمًا وترتيبًا وعناية”.

وأشار إلى أنَّ “المنافسة في المهرجان قوية، بل إنه يُعَد من أقوى المهرجانات”، مضيفًا أنَّ “(شَوّامَة) حصدتْ الأول في مهرجان الظفرة قبل ثلاثة أسابيع وأبوها مالكه الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز”.







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