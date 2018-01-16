صحة جازان ردًّا على مغرّدة: رفضت تزويدنا بتفاصيل الحالة ونحتفظ بحق الرد حال عدم ثبوت الشكوى

المواطن ـ صبيا

أكّدت صحة منطقة جازان، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، حرصها الشديد على معالجة الملاحظات التي يتم رصدها بالمنشآت الصحية التابعة لها، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة والتفاعل مع المستفيدين.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، ردًّا على مواطنة اشتكت في تغريدة لها، أنّه “تم التفاعل والتواصل مع الشاكية الذي نشرت تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن التعامل السيئ من قبل منسوبي قسم النساء والولادة في مستشفى محافظة صبيا”.

وأشارت إلى أنَّ “الشاكية رفضت تزويد الصحة بأي تفاصيل عن الحالة، حتى يتسنى التحقق منها واتخاذ اللازم”، مؤكّدة أنّه “سيتم التحقق من قبل إدارة المنشأة حول آلية التعامل مع حالات الولادة من قبل العاملات بالقسم”.

وبيّنت أنّه “لم يتم تلقي أي شكوى بخصوص ما ذكر في التغريدة المشار إليها، وفي حالة عدم ثبوتها نظامًا فستتم إحالة الموضوع لاتخاذ اللازم من قبل الجهات المعنية، حيال تشويه سمعة المنشأة والعاملين بها، وفقًا لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية وبما يضمن حق العاملين من التجاوزات”.

ولفتت إلى أنَّ “الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي شكاوى المرضى وملاحظاتهم، حيال أي تقصير في التعامل مع الحالات المرضية والعمل على معالجتها وفق إجراءات تضمن عدم تكرارها مستقبلًا”.







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