صورة مؤثرة .. آخر سيلفي للمواطن النعمي قبل وفاة أبنائه

المواطن- عبدالرحمن دياب

تسببت صورة باسمة في حالة حزن عميقة لكل من شاهدها، والسبب أنها سيلفي جمعت عائلة ضحايا حادث التصادم المروع على طريق صبيا هروب، مع والدهم سامي النعمي قبل وفاتهم.

وبينت الصورة المواطن النعمي وهو يتوسط أبناءه المتوفين، حيث ضمت 4 من كبار أبنائه وهم ملتفون حوله، ويحملون أشقاءهم الصغار في الخلفية.

وأدّى حادث مروري مروع على طريق مركز الكدمي بمحافظة صبيا في جازان، إلى وفاة 6 مواطنين ووالدتهم.

واصطدمت سيارة تقل عائلة مكونة من 8 أفراد، بسيارة من نوع قلاب، بالقرب من مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا.

ويعود السبب الرئيسي للحادث، كما روى شهود عيان، إلى سوء الطبقة الأسفلتية، وكثرة الحفريات والتشققات.







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