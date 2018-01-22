صورة مؤثرة .. آخر سيلفي للمواطن النعمي قبل وفاة أبنائه

المواطن- عبدالرحمن دياب
تسببت صورة باسمة في حالة حزن عميقة لكل من شاهدها، والسبب أنها سيلفي جمعت عائلة ضحايا حادث التصادم المروع على طريق صبيا هروب، مع والدهم سامي النعمي قبل وفاتهم.
وبينت الصورة المواطن النعمي وهو يتوسط أبناءه المتوفين، حيث ضمت 4 من كبار أبنائه وهم ملتفون حوله، ويحملون أشقاءهم الصغار في الخلفية.
وأدّى حادث مروري مروع على طريق مركز الكدمي بمحافظة صبيا في جازان، إلى وفاة 6 مواطنين ووالدتهم.
واصطدمت سيارة تقل عائلة مكونة من 8 أفراد، بسيارة من نوع قلاب، بالقرب من مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا.
ويعود السبب الرئيسي للحادث، كما روى شهود عيان، إلى سوء الطبقة الأسفلتية، وكثرة الحفريات والتشققات.
3 مشاراكات
احمدالسيد
الله يصبره ويخلفه خير ويرحم موتاه
ويرحم موتانا
محسن مرضي الشمري
انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وكم من توفي في هذه الطرق بسبب رداءة الطريق وعدم الاشراف الحقيقي كن المسآول عن صلاحيته
أبو عبدالعزيز
الله يرحمهم ويجبر مصابه الموت نهايه عمر والله أكرم من عباده
فما كتبه الله له هو الخير فعليه بالصبر
يالله تجبر مصابه