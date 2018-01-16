ضبطت زوجها يخونها فغرمتها المحكمة 10 آلاف دولار!

المواطن- متابعة

عاقبت محكمة سويسرية، زوجة ضبطت زوجها وهو يخونها ويراسل نساء أخريات؛ من خلال اطلاعها على البريد الإلكتروني الخاص به.

وشكّت زوجة سويسرية في تصرفات زوجها، لتفكر في أن أنسب وسيلة لكشفه هي بالبحث في بريده الإلكتروني، وبعدما وضعت الفكرة موضع التنفيذ، فتحت بريده الإلكتروني، ووجدت المفاجأة، صورًا ومراسلات لنساء أخريات، وهو الأمر الذي أكد شكوكها بخيانة زوجها لها.

لكن المحكمة كان لها رأي آخر بعدما تطور العراك بينها وبين زوجها إلى هذه النقطة، حيث وجهت لها تهمة قراءة الرسائل الإلكترونية على بريد زوجها الإلكتروني من دون علمه، في خرق للخصوصية، على الرغم من اكتشافها رسائل “غرامية” بين زوجها ونساء أخريات.

وقررت المحكمة تغريمها مبلغ 10 آلاف دولار، أعفيت منه، بشرط عدم ارتكاب أي جنايات مماثلة في العامين القادمين.







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