ضبط أكثر من 361 ألف مخالف في المملكة حتى الآن.. بينهم 2528 امرأة

المواطن - الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم السبت الماضي، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 361370 مخالفًا، منهم 217797 مخالفًا لنظام الإقامة، و102708 مخالفين لنظام العمل، و40865 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 4758 شخصًا 76% منهم يمنيو الجنسية، و22% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، حيث تم ترحيل 4741 منهم، كما تم ضبط 262 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، بحسب “واس”.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 745 شخصًا.

كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 122 مواطنًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 93 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 29 سعوديًّا.

وبالنسبة إلى إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فبلغ عددهم 14868 وافدًا مخالفًا منهم 12340 رجلًا، و2528 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 57440 مخالفًا، وإحالة 49190 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 58076 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 78135 مخالفًا.







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