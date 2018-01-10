طرح تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد.. ومفاجأة للعائلات

المواطن – مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري المحترفين السعودي، المُقرر إقامته السبت المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، يوم غد الخميس.

وكشفت صلة عن أسعار تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وجاءت كالتالي: 20 ريالًا للموحدة، 525 ريالًا للمنصة الفضية، و735 ريالًا للمنصة الذهبية.

وجاء سعر تذكرة العائلات مفاجأة لهم، حيث بلغ 20 ريالًا بالتساوي مع التذكرة الموحدة، وذلك في محاولة لتحفيزهم لحضور المباريات من المدرجات، خاصة أن كلاسيكو الهلال والاتحاد سيكون الأول في تاريخ المملكة الذي يشهد حضور العوائل.

وسيتم بيع تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد بداية من يوم غد الخميس، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساءً، في إستاد الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومن الساعة الخامسة عصرًا في فروع شركة Nike التالية؛ التحلية، طرق الملك فهد، غرناطة، وجاليريا.

‎







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :