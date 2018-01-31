طريقتان جعلتا الهلال ينجو من فخ الرائد

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في تحقيق فوز مهم وصعب على نادي الرائد بنتيجة هدفين لهدف في الجولة ال19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكاد الهلال أن يتعرض لمشكلة كبرى في حال استمر تأخره أمام الرائد، خاصة أن الأخير افتتح التسجيل في الدقيقة ال13 من الشوط الأول عبر اللاعب سلطان السوادي.

وتمكن الهلال من تطبيق سببين أساسيين ساهما في تحقيقه للنقاط الثلاث خلال المباراة.

كثف الزعيم من محاولاته الهجومية في الشوط الثاني؛ حتى تمكن كل من مجاهد المنيع وجيليمن ريفاس من تسجيل هدفي الفوز للهلال في المباراة.

كما نجح الهلال كذلك في التأمين الدفاعي ومنع الرائد من الهجمات المرتدة، والتي اعتمد عليها الفريق لخطف نقطة التعادل من الهلال.

استمر الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.







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