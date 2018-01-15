طيران ناس يواصل التوسع بوجهاته الدولية ويصل إلى باكستان

المواطن - الرياض

في مواصلةٍ لخططه التوسعية في قارة آسيا، والوصول لوجهات دولية جديدة تخدم أهدافه الاستراتيجية وتحقق رغبات ضيوفه المسافرين؛ أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، خطته لافتتاح رحلات جديدة بين المملكة العربية السعودية وباكستان ابتداءً من 1 فبراير 2018.

وستبدأ رحلات طيران ناس من الدمام والرياض وجدة إلى لاهور وإسلام أباد، حيث ستبدأ الرحلات بين الدمام ولاهور في 1 فبراير 2018. بينما ستنطلق في 15 فبراير الرحلات من الرياض إلى لاهور وإسلام أباد، ومن جدة إلى لاهور.

وستكون رحلات طيران ناس بين مدن المملكة والمدن الباكستانية على الطائرات عريضة البدن المنضمة حديثًا إلى أسطول طيران ناس من طراز B767، وطائرات A320، حيث يمكن الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

وستخدم رحلات طيران ناس المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأجل العمل أو الحج والعمرة، وستوفر المزيد من الخيارات للمسافرين ليصلوا إلى مختلف مناطق المملكة بكل يسر وسهولة من خلال شبكة طيران ناس الداخلية والتي تشمل 17 وجهة داخل المملكة العربية السعودية.

وفي تعليق للأستاذ بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بمناسبة التوسع المستمر لطيران ناس:”نواصل في طيران ناس توسعنا في وجهاتنا، والوصول إلى ما يحتاجه ضيوفنا المسافرين، حيث نعمل في هذه المرحلة على التوسع لوجهات دولية جديدة في دول آسيا وأفريقيا، إذ افتتحنا في نهاية عام 2017 رحلاتنا إلى مدينة كانو في نيجيريا، وفي مطلع هذا العام 2018 سنفتتح رحلاتنا إلى عدة مدن في كلٍ من دول الجزائر وباكستان والهند. ونعد بأن يكون عام 2018 عام توسع ووصول إلى وجهات جديدة سواءً كانت دولية أو داخلية، ولاستكمال الإنجازات التي اعتدنا على تحقيقها طوال عشر سنوات منذ انطلاق طيران ناس”.







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