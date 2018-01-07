عاجل.. الربيعة يعلن نجاح عملية فصل التوأم السيامي حنين وفرح

المواطن - الرياض

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، نجاح عملية فصل التوأم السيامي “حنين وفرح”.

وفي وقت سابق، بدأ الفريق الطبي والجراحي بقيادة الربيعة إجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني، فرح وحنين، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.

وأعلن الربيعة في تصريحات أن “الوضع مستقر جدًا والعملية تسير على ما يرام في مرحلتها السادسة، وهي فصل الجهاز البولي وفصل جدار الحوض، وتستغرق هذه المرحلة 3 ساعات.

وقال إن “الطفلة فرح هي توأم طفيلي ولا تمتلك مقومات الحياة، ومن المتوقع أن تفقد، لأنها لا تمتلك قلب أو رئتين أو مخ”.

وأكد “أن العملية تسير كما خطط لها بنجاح، وإن شاء الله ستسجل المملكة النجاح الـ45 لعمليات فصل التوائم”، مشددًا على أن “المملكة تضرب أمثلة يحتذى بها في العمل الإنساني”.

وتأتي العملية إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح إلى المملكة،







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