عاجل.. الهيئة السعودية للمحامين: لم نسجل أي شكاوى تحرش

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

نفت الهيئة السعودية للمحامين ما نوقش في إحدى القنوات الفضائية، مساء أمس السبت، حول تجاوزات أخلاقية تصل في بعض الأحيان للتحرش.

وأكدت الهيئة حرصها على تلقى ما يرد إليها من شكاوى وتجري التحقيق اللازم، وتتخذ الإجراء النظامي بالتنسيق مع وزارة العدل، مؤكدةً أن لديها منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى ومعالجتها بسرية تامة مع حماية المبلغين.

وبينت في بيان لها أنها تعمل على كل ما من شأنه تحسين بيئة العمل في مكاتب المحاماة، مبينةً أنها لم تسجيل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة فيما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 وحتى تاريخه.

وأضافت: “تحال الدعاوى المتعلقة بتأديب المحامين إلى لجنة مختصة تفحص ما يرد إليها من شكاوى وتتخذ الإجراء اللازم نظامًا بعد ثبوت المخالفة واستكمال الإجراءات الموضحة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية”.

وبينت أنها تسعى إلى التنسيق مع جهات حكومية مختلفة لتوفير بيئة عمل تتلاءم مع متطلبات التدريب القانوني، والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الموازنة بين حقوق المتدرب والمكاتب المتكلفة بتقديم التدريب يحظر نظامًا المساس بكل ما فيه الإساءة للبيئة العدلية أو التشهير بأفرادها، مع احتفاظ المتضرر بحقه القانوني في اللجوء للجهات المختصة حال وجود مخالفة من أي عضو ينتمي للسلطة العدلية ويخالف مبادئ وأعراف السلوك المهني تكفل الأنظمة والممارسات القضائية الردع الكامل لكل مخالف أو متجاوز تثبت إدانته، مشددةً على أنه لا حصانة لمخالف، ولا مكان لمن ينتهك الأعراف والمعايير المهنية.







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