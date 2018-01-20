فاجعة جديدة.. مصرع 8 أشخاص في انقلاب مروع بعقبة حزنة

المواطن - حسن الغامدي - الباحة

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، جميعهم من العمالة الوافدة، في حادث انقلاب ميكروباص أثناء نزوله من طريق عقبة حزنة بمحافظة بلجرشي بالباحة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن المدني تبلغ في تمام الساعة (17:07) مساء اليوم السبت بوجود حادث انقلاب ميكروباص أثناء نزوله من طريق عقبة حزنة، موضحًا أنه تم على الفور تحريك 6 فرق من الإنقاذ والإسعاف والإطفاء من إدارة بلجرشي ومركز الشطيبة وإدارة المخواة.

وأضاف الغامدي أنه فور وصول الفرق الميدانية للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن انحراف المركبة (ميكروباص) عن مسارها في أثناء نزولها وانقلابها داخل مسار طريق عقبة حزنة، وبداخلها 15 شخصًا، جميعهم من العمالة الأجنبية، لافتًا إلى أنه تم إخراجهم جميعًا حيث تراوحت إصاباتهم من متوسطة إلى بليغة مع وجود 7 حالات وفاة.

واستخرجت الفرق الميدانية 4 حالات محتجزة من داخل الباص، وعمل الفرز الطبي للحالات، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، واتضح إصابة 8 حالات.



وأوضح الغامدي أنه تم نقل جميع الحالات بواسطة إسعافات، حيث نقل الهلال الأحمر 6 إصابات، ونقل إسعاف الصحة إصابتين خطيرتين، فيما توفيت حالة أثناء نقلها لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، كما سُلم الحادث للمرور لمتابعة الحالات بحكم الاختصاص.







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