بلدية محايل عن النافورة التفاعلية: لا تخصنا

المواطن - سعيد مشهور - محايل عسير

أكد رئيس بلدية محافظة محايل عسير سعيد علي آل مصمع أن الفيديو المتداول حول نافورة تفاعلية بحديقة الملك سلمان غير صحيح ويعود إلى إحدى الدول العربية .

وقال آل مصمع في تصريحات خاصة لـ”المواطن” إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود نافورة تفاعلية بحديقة الملك سلمان بمحايل فإن بلدية محايل توضح أن المقطع المتداول يعود إلى نافورة منفذة بحديقة بإحدى الدول العربية وليست كما تم تداوله وإن بلدية محايل تعمل حاليًا على تنفيذ نافورة تفاعلية بالحديقة وسيتم الانتهاء منها قريبًا والإعلان عن تدشينها من خلال حسابات البلدية الرسمية.

ولفت إلى أهمية تحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة لم تؤخذ من مصدرها ولم تعرض على البلدية للتحقق منها قبل نشرها أو تداولها والتي تحتفظ بحقها في ملاحقة من عمل المقطع ونشره ضمن ما نصت عليه الإجراءات القانونية في ذلك.









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