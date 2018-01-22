عاجل .. حساب المواطن يوضح شروط استيفاء الأهلية

المواطن ـ الرياض:

أكّد حساب المواطن أنَّه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.

ولفت حساب المواطن، الاثنين 22 كانون الثاني/ييناير الجاري، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق اليوم، الفرق بين الأهلية والاستحقاق وشروط استيفائهما وآلية الاعتراض على الأهلية والشكوى على مبلغ الاستحقاق.

وبيَّن البرنامج أنه يقصد بالأهلية، استيفاء الأسرة أو الفرد للمعايير والشروط التي لا بد من توفرها للتسجيل في البرنامج، فيما يقصد بالاستحقاق إمكانية المؤهل من الحصول على الدعم.

وأكد “حساب المواطن”، أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من

18 عامًا.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

وفي تقديم الشكوى على مبلغ دعم الاستحقاق، فإنه يتاح للمسجل تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية على أي دورة إيداع بعد مرور خمسة أيام من الإيداع، على أن تكون الشكوى خلال فترة ثلاثة أشهر من الاستحقاق محل الشكوى، وفي حال قبول الشكوى فسيتم تعويض المستفيد عن الشهر محل الشكوى.

وجدد البرنامج دعوته للمسجلين إلى زيارة حساباتهم في البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا) لمعرفة نتيجة أهليتهم واستحقاقهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.







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