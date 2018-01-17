3 إجراءات مهمة قبل الشكوى من قيمة الاستحقاق في حساب المواطن

المواطن - الرياض

دعا حساب المواطن الراغبين في التقدم على شكوى اعتراض على حساب الدعم المخصص لهم الى التحقق من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الموقع الإلكتروني للبرنامج مع ما تم إيداعه فعليا في الحساب.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر موقع تويتر إنه: قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، يجب التأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابك البنكي، ثم تحقق من قيمة استحقاقك عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزمك التأكد من أهلية جميع التابعين.

وكان حساب المواطن قد دعا في وقت سابق إلى مراعاة أمرين عند استخدام حاسبة الدعم التقديرية:

الأول: هو إدخال نفس مبلغ الدخل الذي تم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن للمرة الأولى.

الثاني : التأكد من أهلية جميع الأفراد التابعين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :