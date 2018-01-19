عبدالرحمن بن مساعد: قطر تحولت إلى خطر ولست متفائلًا بحل قريب

المواطن - الرياض

انتقد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، بعض القطريين الذين علقوا على تغريدة له حول الأزمة مع قطر، واصفًا إياها بـ”البذاءات”، داعيًا إلى انصياع الدوحة للمطالب العربية المشروعة.

وقال ابن مساعد في سلسلة تغريدات لع عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: على مدى أكثر من 20 عامًا تحولت قطر إلى خطر على أهلها وعلى أشقائها.. وكل ما يتمناه أشقاؤها أن تعود دوحة خير للجميع.. لا زال هذا ممكنًا إن تجاوبت قطر مع مطالب أشقائها المشروعة والمبررة.. أما المكابرة وإنكار ما هو ثابت من تآمر على جل دول جوار قطر ومحيطها العربي فلن يعود بخير.

وأضاف: كل إناءٍ بما فيه ينضح.. عبارة أتمثلها حين أرى البذاءات في بعض الردود من قطر على اختلاف الرأي.. من لا يملك الحجة ولا يقوى على الرد على الرأي برأي مقنع وينقصه الأدب، لا غرابة أن يشتم ويتخذ البذاءة سلاحًا له.

وأضاف: لست متفائلًا بحل قريب للأزمة في ظل المكابرة التي لا يوجد ما يبررها من جانب الحكم في قطر.. فالمطالب المقدمة لقطر مشروعة ولا تنتقص منها.. هل ينتقص من أحد أن تطلب منه كف الأذى عن نفسه وعن الأقربين؟!







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