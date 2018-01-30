عبدالله المغلوث متحدثاً رسمياً للثقافة والإعلام

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور عبدالله المغلوث متحدثا رسميا باسمها.

يذكر أن المغلوث، كاتب صحفي، ولد في الأحساء، في 24 يوليو 1978 م. عمل في عدة صحف ومجلات عربية وسعودية مثل: اليوم، والحياة، والوطن، وإيلاف، والقافلة، وفوربز، وترحال.

حصل على درجة البكالوريوس عام 2005 من جامعة ويبر الحكومية بمدينة أوجدن، ولاية يوتاه، في تخصصي الاتصالات وتقنيات التسويق. وحصل على الماجستير من جامعة كولورادو. وقد نال جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي. ونال شهادة الدكتوراة في الإعلام في مانشستر.

يكتب حالياً مقالاً أسبوعياً في جريدة الوطن السعودية، كل سبت، يتحدث فيه عن مواضيع اجتماعية، وثقافية.

يعمل موظفا في أرامكو السعودية منذ أكتوبر 2005، وسبق أن ترأس وحدة العلاقات الإعلامية في الشركة عام 2006. وفي نوفمبر 2007 ترأس لجنة الإعلام في قمة أوبك الثالثة.

كما ترأس لجنة الإعلام في اجتماع جدة للطاقة الذي عقد في جدة في مايو عام 2008. وقد تمت إعارته للعمل في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في عام 2008 إلى أن تم ابتعاثه لدراسة الدكتوراه.







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