على طريقة زوجة ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يختار مغنيته المفضلة لإحياء حفل في جارته الجنوبية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

لاقت المغنية الكورية الشمالية، هيون سونغ وول استحسانا بالغا من قبل الجمهور في سيول، بعد أن عبرت الحدود لتفقد الاستعدادات الخاصة بالدورة الأولمبية الشتوية، والتي تستضيفها كوريا الجنوبية، واستطاعت أن تجذب الأنظار بارتدائها ملابس تشبه تلك أنماط ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”، فإن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اختار فريق مورانبونغ الغنائي بقيادة هيون سونغ وول، لتسافر إلى سيول لتكون واحدة من الممثلين لبيونغ يانغ في استعدادات سيول لاستضافة الدورة الشتوية.

وقال هيو إيونا، رئيس معهد صورة كوريا الاستراتيجي: “أعتقد أنها كانت تحاول محاكاة أسلوب ميلانيا ترامب، ومحاولة عرض صورة كونها غنية من خلال ارتداء الفراء”.

و من المقرر أن يقود هيون فرقة سامجيون الفنية المكونة من 140 عضوا فى عروض في سيول وجانغنيونغ، حيث ستقام دورة الألعاب في الشهر المقبل، وسوف تلعب مجموعة كلاسيكية من الأغاني الشعبية المألوفة في الشمال والجنوب حول موضوع التوحيد، لتكون بذلك هذه المجموعة أول عرض لكوريا الشمالية في جارتها الجنوبية منذ 2002.

ونالت بعض الشائعات من هيون، والتي اتهمتها بأنها صديقة زعيم كوريا الشمالية، خاصة بعد ما انتخبت في منصب عضو اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم.

وعقدت الدولتان خلال الفترة الماضية عددا من جلسات النقاش، انتهت بالموافقة على مشاركة بيونغ يانغ بدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، بعد أن عرض زعيم الشمالية خطابا تحدث خلاله عن العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي يجمعهما تاريخ مشترك من التعامل الوثيق، والذي تأثر على مدار السنوات الأخيرة بتجارب كوريا الشمالية النووية.

