غرفة الرياض تطرح وظائف للسيدات بالقطاع الخاص

المواطن ـ خالد الأحمد:
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى شركتين بالقطاع الخاص، هما: “مجموعة الوليف التجارية”، و”مستشفى السعودي الألماني”.
وذكرت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:
- مشرفة مبيعات.
- مسؤولة مبيعات.
- فنية تمريض.
- سكرتيرة المدير الطبي.
- موظفة تقارير طبية.
- موظفة موافقة طبية.
- سكرتيرة قسم الكمبيوتر.
- سكرتيرة تسويق.
وأوضحت الغرفة أنّه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض، طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 كانون الأول/يناير 2018م، وتستمر لمدة يومين، عند الساعة التاسعة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).
ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول من هنا.