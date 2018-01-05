غرفة الرياض تطرح وظائف للسيدات بالقطاع الخاص

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى شركتين بالقطاع الخاص، هما: “مجموعة الوليف التجارية”، و”مستشفى السعودي الألماني”.

وذكرت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:

مشرفة مبيعات. مسؤولة مبيعات. فنية تمريض. سكرتيرة المدير الطبي. موظفة تقارير طبية. موظفة موافقة طبية. سكرتيرة قسم الكمبيوتر. سكرتيرة تسويق.

وأوضحت الغرفة أنّه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض، طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 كانون الأول/يناير 2018م، وتستمر لمدة يومين، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول من هنا.







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