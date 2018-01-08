فحم التدفئة يُدخل عائلة من 5 أفراد إلى طوارئ النماص

المواطن - سعيدال هطلاء - النماص

استقبلت طوارئ مستشفى النماص العام، أمس، عائلةً مكوّنةً من خمسة أفراد؛ تعرَّضوا لحالة اختناق بأول أكسيد الكربون المنبعث من فحم التدفئة، وذلك بعد تلقي بلاغ من غرفة العمليات بصحة عسير يفيد بذلك.

وتم إحضار جميع الحالات بواسطة الهلال الأحمر، والعائلة مكوّنة من الأب والأم وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، وقد تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع الحالات التي تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، وتم تنويم جميع الحالات بالمستشفى تحت الملاحظة حينها.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن معظم حالات الاختناق تأتي من جرّاء إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة دون وجود تهوية مناسبة.

ونبَّه آل شايع إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني في هذا الخصوص، متمنياً السلامة للجميع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :