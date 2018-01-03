فيديو مؤثر.. دموع الفرح تنهمر من المسن الهلالي بعد تفوق اثنين من أبنائه بأضم

المواطن - أحمد العُمري - أضم

غمرت دموع الفرح وجه المسن حمدان الهلالي، صباح اليوم، بعد أن شهد تكريم اثنين من أبنائه المتفوقين والمنضبطين في الحضور بمدرسة الفاروق الابتدائية بحي ضبيعة بمحافظة أضم.

وجاءت تلك اللحظات المؤثرة أثناء الحفل الختامي الذي تخلله تكريم الطلاب المنضبطين والمتفوقين دراسيًا وتكريم المعلمين وسط إعجاب الحضور بالأب الذي ضرب أروع الأمثلة بالبر بأبنائه.

من جهته أوضح محسن حسين المالكي قائد مدرسة الفاروق الابتدائية في تصريحات لـ”المواطن” أن المسن الهلالي يعاني من أمراض مزمنة إلا أنها لم تمنعه عن متابعة ابنيه وتحامل على أوجاعه ليشارك فرحتهما في نجاحهما وتلقيهما شهادات الشكر لمتابعة ولي أمرهما وانضباطهما في الحضور.

وأضاف المالكي أن قيادة الفاروق رصدت شهادات تفوق ومبالغ مالية رمزية لمثل هؤلاء اليوم الأربعاء مشيراً إلى أن الفرحة التي رسمت على محيا ابنيه قد ضمدت معاناته المستمرة في تربيتهما لا سيما وهو في هذه السن والظروف الصحية التي يشهدها.











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