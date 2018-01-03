في أحد رفيدة.. يرخص بمسمى كوفي شوب وبعدها يقدم الشيشة!

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

رغم قرار منع المقاهي التي تقدم الشيشة بأنواعها في المحلات المغلقة والمفتوحة داخل النطاق العمراني، إلا أنه يوجد تحايل من أصحاب بعض المحال في استخراج التصريح؛ فيتقدم بطلب تصريح فتح محل بمسمى مقهى “كوفي شوب” لتقديم الشاي والعصائر والإنترنت، والحقيقة أنها تقدم الشيشة بعد استخراج التصريح.

“المواطن” رصدت محلين قريبين من بعضهما البعض، ولا يفصل بينهما إلا 20 مترًا تحت عمائر سكنية، وبجوار أحد البنوك ومحلات تجارية في مخالفة لقرار وزير الداخلية المتضمن إبعاد تلك المقاهي خارج النطاق العمراني.

وبحسب تعميم وزير الداخلية يجب الالتزام بتطبيق ما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ وتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٢٢هـ، والتي تقصي بغرامات مالية وإغلاق المحل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :