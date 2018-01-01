في الشرقية.. استشارات هاتفية لحل المشكلات المدرسية وقلق الاختبارات

المواطن - الشرقية

أطلق فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية، أمس الأحد، بالشراكة مع وحدة الخدمات الإرشادية بمكتب تعليم شرق الدمام، برنامج الاستشارات الهاتفية “الأسرة والمدرسة”، وذلك طوال أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن الجمعية حرصت على إقامة هذا البرنامج دعمًا منها لأبناء المجتمع وأسرهم بالمنطقة الشرقية، وذلك لتحقيق أهداف الجمعية المتعلقة بالتنمية المجتمعية والاهتمام بالأسرة وأبنائها.

وأضاف العفيصان أن الجمعية حرصت على اختيار وقت تنفيذ البرنامج في فترة الاختبارات؛ نظرًا لأهمية هذه الفترة للأسرة والأبناء وحاجتهم في ذلك الوقت لمن يقدم لهم الاستشارات والنصيحة من ذوي الاختصاص والخبرة، وأكد العفيصان على أهمية دعم القطاع الثالث بالشراكات الإستراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص بما يخدم المجتمع وأبنائه ويحقق التنمية المجتمعية.

من جانب آخر، أشار أحمد الدريويش، مدير مركز التنمية الأسرية بالدمام، إلى أن مجال الاستشارات يتضمن استشارات حول قلق الاختبارات، وعادات الاستذكار الجيد، والمشكلات المتعلقة بفرط الحركة وتشتت الانتباه وأساليب تعديل السلوك وقلق الانفصال “الرفض المدرسي” وفن التعامل مع المراهق والعديد من الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية الأخرى.

ولفت إلى أن المركز يستهدف أيضًا بهذه البرامج المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى الآباء والأمهات والطلاب والطالبات، حيث تم توزيع عدد من البروشورات الإعلانية للبرنامج على المدارس، مبينًا أن مركز التنمية الأسرية قد خصص الرقم 920005205 للإجابة على الاستشارات المدرسية بسرية تامة، بدءًا من الأحد 3 ديسمبر وحتى الأربعاء 10 يناير 2018 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأكد الدريويش أن خدمة الهاتف الاستشاري التي يقدمها المركز لا تقتصر على الاستشارات التربوية فقط، بل تشمل أيضًا تقديم استشارات نفسية وزوجية والاستشارات المتعلقة بالإدمان وكل ما يهم الأسرة السعودية، حيث يقدم الهاتف الاستشاري هذه الاستشارات الأخرى بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة، من الأحد إلى الخميس أسبوعيًّا.

وأوضح الدريويش أن مركز التنمية الأسرية استقبل هذا الشهر فقط 64 استشارة أسرية، و12 حالة من حالات الطفل المحضون، و48 زيارة من زيارات الطفل المحضون، كما تلقى المركز خلال هذا الشهر 39 حالة إصلاح ذات البين، فيما قدم استشارات قانونية بركن الوعي القانوني استفاد منها 156 مستفيدًا خلال هذا الشهر، و32 استشارة أسرية بسجن الخبر.

وأشاد بالدور الذي قامت به الأمسيات الحوارية التي نفذها المركز مؤخرًا، تحت عنوان “الإعلام والأسرة” في التوعية المجتمعية، حيث استفاد منها 706 مستفيدين.







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