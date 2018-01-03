قمة سعودية قبرصية بقصر اليمامة تتناول العلاقات ومستجدات الأحداث‎

المواطن - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتنمية التعاون بين المملكة وقبرص في مختلف المجالات.

كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والتي تطابقت وجهات نظر البلدين حيالها.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان وقبرص عصام بن إبراهيم بيت المال.

كما حضرها من الجانب القبرصي، معالي الخارجية ايونس كاسوليديس، ومعالي وزير الدفاع كريستوفرز فوكيدس، ومعالي وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة جورجيوس لاكوتيس، ومعالي النقل والاتصالات والأشغال ماريوس ديمتريادس، والمتحدث الرسمي مدير المكتب الدبلوماسي نيوكس كريتو دوليدس، وسفير الأمن الوطني مستشار فخامة الرئيس كرياكوس كوروس، وسفير قبرص لدى المملكة نيوكس باني.







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