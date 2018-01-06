كاتب اقتصادي: صرف 5 مليار للشعب سيحرك عجلة الاقتصاد وسيمنع عنا الركود

المواطن - الرياض

أكد الكاتب الاقتصادي علي المزيد، أن السعوديين يفكرون دومًا بصوت مسموع، والقيادة دائمًا ما تستجيب لما يفكر فيه أبناء هذا الوطن، وذلك تعليقًا منه على الأوامر الملكية فجر اليوم السبت .

وقال المزيد في حواره ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية: إن ميزة القيادة السعودية هي ديناميكية اتخاذ القرار، وأنها تتجاوب بتغيير أي قرار قد يؤثر على مصلحة المواطن، متوقعًا من القطاع الخاص أن ينهج نهج الحكومة، وأن يبادر بإقرار علاوة للعاملين فيه.

ورأى أن المكرمة الملكية ستوفر سيولة في السوق تجعل الناس قادرة على الشراء، وصرف 5 مليار للشعب سيحرك عجلة الاقتصاد، وسيمنع عنا الركود الذي حذر منه بعض الاقتصاديين.

وصدر اليوم أمر ملكي بأن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وأيضًا إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على ألا يجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، مع صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ.







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