كارثة تنتظر سائقي المركبات بالنماص ومراكزها

المواطن - عوض آل الشيخ - النماص

اشتكى العديد من الأهالي في وسط وشمال محافظة النماص من عدم وجود الخطوط التي تحدد مسارات المركبات ولوحات إرشادية للطريق، خاصة مع تكوّن الضباب في مثل هذا الوقت من العام؛ ما يتسبب في إحداث فوضى وتعريض حياة الناس لخطر الحوادث، حيث تنعدم هذه الخطوط تماماً والحواجز الجانبية وكذلك ما يسمى عيون القطط .

وشدَّد مواطنون ومواطنات على ضرورة وجود اهتمام أكبر من قبل إدارة الطرق بمنطقة عسير وإدارة المرور للتأكد من أمان الطرق؛ حتَّى لا تحصد المزيد من أرواح الأبرياء.

وشكا مواطنون من تأخر الشركة المنفذة للمشروع في ظل تأخرها وإهمالها للطريق الخارج من وسط المحافظة حتى مركز السرح ومن شمال مركز السرح حتى مركز بني عمرو وعدم اكتمال أعمالها.

وأبدى المواطن ظافر الشهري استياءه لعدم إكمال الطريق وإهمال العمل فيه رغم إنجاز جزء كبير منه بالقرب من منزله من الشارع العام، موضحاً أنه في هذه الأيام يكثر الضباب بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية، الأمر الذي يؤكد أهمية الانتهاء من تهيئة الطريق.







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