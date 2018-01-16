كيف يُمكن للريال ونيمار الانتقام من برشلونة مستقبلًا؟

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف العام الحالي .

وكانت تقارير صحفية قالت من قبل إن نيمار أعرب عن عدم سعادته بالتواجد في صفوف باريس سان جيرمان رغم أنه فضّل ترك برشلونة الإسباني والانتقال له في صيف العام الماضي .

ويأتي السبب الحقيقي وراء رغبة الريال في التعاقد مع نيمار هو الانتقام من برشلونة بعد تعاقده مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي .

وكان ريال مدريد وضع عينيه على التعاقد مع كوتينيو من قبل لكن اللاعب فضّل الانتقال إلى برشلونة .

وربما يقدم الريال فرصة لنيمار للانتقام من برشلونة حيث كان السبب الرئيسي وراء رحيل نيمار عن البارسا هو التقليل من مجهوداته والحديث بشكل مكثف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي .







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