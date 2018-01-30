لؤي السالمي: المملكة الأولى عربيًا في عمليات التجميل

المواطن - الرياض

يلقي استشاري جراحات التجميل والترميم، الدكتور لؤي السالمي، غدًا الأربعاء في ملتقى الطب التجميلي ورشة عمل حول مفهوم التجميل ومراحله في منطقة الشرق الأوسط، ويوضح الأسباب التي أدت لتزايد الإقبال على عمليات التجميل في المملكة العربية السعودية، والمحاذير الواجب اتباعها في تلك العمليات.

ويؤكد السالمي، أن المملكة تعد الأولى عربيًا وفي منطقة الشرق الأوسط من حيث الإقبال على عمليات التجميل بحسب إحصائيات “الجمعية الدولية للجراحة التجميلية”، التي رصدت مستوى إقبال فئة الشباب بين سن الـ19 والثلاثين عاماً.

وقال استشاري جراحة التجميل: إن آخر الإحصائيات تؤكد أن هناك 95 ألف جراحة تجميل في السعودية خلال عام 2016، وهذا رقم غير عالٍ عالميا، لكنه عالٍ عربيًا، تتصدر المرأة تلك العمليات بواقع 70%، و30% للرجال.

ودعا الدكتور لؤي السالمي المهتمين والمهتمات بعالم الجميل لزيارة المعرض والتعرف على أحدث تقنيات التجميل، وسبله.

يذكر أن حجم سوق التجميل الطبي في المملكة بلغ في عام 2016 أكثر من 5 مليارات ريال سعودي، وفق الدراسات والأبحاث الصادرة عن “يورمونتيور إنترناشيونال” نظرًا لحجم الإقبال من الجنسين ومختلف الأعمار على إجراء العمليات.







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