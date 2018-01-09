لا تفكر تسافر تستهل فعاليات الترفيه بعروض مرئية عالمية للأطفال

المواطن ـ رقية الأحمد

تستهل الهيئة العامة للترفيه، العروض المرئية، بأفلام عالمية للأطفال، في مدينتي الرياض وجدة، ضمن حملتها لإجازة منتصف العام الدراسي، تحت عنوان “لا تفكر تسافر”، والتي تتضمن ما يزيد على 45 فعالية متنوعة.

وأوضح حساب روزنامة الترفيه، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّه تستضيف جمعية الثقافة والفنون في جدة، العروض المرئية والتي تفتح أبوابها على مدار 6 أيام، تبدأ من 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، من الساعة 4 عصرًا حتى منتصف الليل، بينما تشهد العاصمة الرياض إقامة العروض العالمية نهاية كل أسبوع، طيلة شهرين فأكثر، بدءًا من 18 كانون الثاني/ يناير حتى 31 آذار/ مارس المقبل، على مسرح وكالة الأنباء السعودية، في الأوقات التالية: 11:30ص- 3:30م.







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