لجين الثقفي.. قصة تحدي إعاقة والأم كلمة السر

المواطن - الرياض

كشفت الطفلة السعودية لجين الثقفي، إحدى متحديات الإعاقة، كيفية نجاحها في حجز مكانٍ لها بين الأوائل في مدرستها بالمتوسطة الرابعة في الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا بإبداع غير مسبوق.

وفي حوار لها ببرنامج الراصد على شاشة الإخبارية، ظهرت الطفلة مع والدها لتتحدث عن كيفية الكتابة على جهاز “الآيباد” بأنفها، بمساعدة بسيطة من والدها في تفسير بعض كلماتها.

وقال والد الطفلة: إن والدتها تعبت معها لإيصالها إلى هذا الحد من التفوق، وذلك بمنحها الثقة في النفس أمام الناس.

وتمنى من وزارة الصحة المساعدة في توفير العلاج لها.

وتكتب الطفلة لجين بأنفها على “الآيباد”، بإرادة وقدرة إبداعية عالية.







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