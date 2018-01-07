لعبة الترند.. المستشار القحطاني يفضح خلايا عزمي ووسمها المسيء

المواطن - عبدالرحمن دياب

فضح المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، خلايا عزمي بشارة ومحاولتهم الإساءة إلى المملكة وشعبها عبر “تويتر”.

وكتب المستشار القحطاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “من يريد الضحك فليتصفح قائمة الترند بقطر.. يحاولون رفع الوسم المسيء لقائمة الترند العالمي، ويستميتون لإدخال سعوديين فيه لكي يرتفع للترند السعودي ويكتبون بحسابات وهمية سعودية”.

وشدد على أن “هذه أحد تكتيكات خلايا عزمي”.

وفي وقت سابق، حذر المستشار القحطاني، من مغبّة الوقوع ضحية تحريض خلايا عزمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور الأوامر الملكية.







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