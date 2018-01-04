للمرة الثانية.. إصابة الجندي المتعاني بعد مواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي

المواطن - أحمد العُمري - أضم

أصيب الجندي بدر بن مطروح المتعاني، أحد منسوبي القوات البرية الملكية السعودية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، بإصابات متوسطة جراء شظايا قنبلة تعرض لها أثناء مواجهات شرسة مع الميليشيات الحوثية على حدود المملكة بجازان، فيما تم نقل المتعاني إلى ظهران الجنوب لتلقي العلاج.

وأوضح مطروح بن فليح المتعاني، والد الجندي المتعاني، في تصريحات إلى “المواطن“، أن ابنه البالغ من العمر ٢٢ عامًا، أحد أبناء مركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم، وقد التحق باللواء الرابع عشر التابع للقوات البرية الملكية السعودية قبل عاميين.

وأضاف المتعاني أن ابنه أصيب في الساعة الثانية عشرة من صباح الاثنين الماضي في مواجهات مع الميليشيات الحوثية على إحدى الجبال على الحدود، وقد تمثلت إصابته في كسر بقدمه اليسرى ويده اليمنى، وعلى إثر ذلك نُقل لتلقي العلاج إلى ظهران الجنوب، فيما خرج من المستشفى، وهو الآن بصحة جيدة.

وأشار المتعاني إلى أن ابنه سبق أن أصيب في الحد الجنوبي العام الماضي، وقد عاد مرة أخرى بعد أن تماثل للشفاء، مؤكدًا أن جنودنا البواسل مصدر إلهام وفخر للسعوديين كافة، كيف لا وهم الذين أرخصوا أرواحهم من أجل الذود عن المقدسات الإسلامية وحدود الوطن ومواطنيه وقيادته.







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