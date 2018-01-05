لمحبّي الفلك.. سماء المملكة ستكون شاهدَ اقتران المشتري والمريخ في هذا الموعد

المواطن ـ جدة:

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، اليوم الجمعة 5 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ سماء السعودية والمنطقة العربية، تشهد قبل شروق شمس الأحد 7 كانون الثاني/يناير 2018، وقوع كوكبي المشتري والمريخ “الكوكب الأحمر” في حالة اقتران بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهَدة بالعين المجردة.

وأوضح أبو زاهرة، في بيانٍ له، أنَّ “الكوكبين سوف يفصل بينهما ربع درجة فقط، وسيلاحظ أن المشتري سيكون أسطع بحوالي 20 مرة من المريخ، الذي سيكون مثل نقطة ضوئية خافتة ذات لون أحمر”.

وأشار إلى أنَّه “خلال الأشهر المقبلة سيظل المريخ يُرصد قبل ضوء الفجر ويومًا بعد يوم يبتعد المشتري عن المريخ، وسوف يصل المشتري لحالة التقابل عندما تمر الأرض بينه وبين الشمس؛ ما يجعل المشتري يُرصد بالأفق الشرقي عند غروب الشمس في أيار/مايو المقبل”.

وبيَّن أنَّه “من ناحية أخرى سيلاحظ أيضًا أن المريخ يزداد لمعانه تدريجيًّا، وذلك مع انتقاله إلى سماء المساء؛ حيث سيصل أيضًا إلى التقابل آخر يوليو 2018؛ ما يعني أن هذه السنة ستكون واحدة من أفضل السنوات لرصد الكوكب الأحمر”.

وأبرز أبو زاهرة أنّه “عند المراقبة اليومية سيلاحظ أن المشتري والمريخ يتحركان في قبة السماء مبتعدين عن نجم الزبان الجنوبي باتجاه نجم قلب العقرب؛ ولكن المريخ يتحرك أسرع أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج مقارنة بالمشتري البطيء، ولذلك فإن المريخ سيعبر ظاهريًّا شمال قلب العقرب بمقدار خمس درجات في 11 شباط/فبراير 2018، في حين أن المشتري لن يعبر شمال قلب العقرب حتى كانون الأول/ديسمبر 2019”.

وأضاف: “عند مقارنة سطوع المريخ والمشتري خلال شهر يناير الجاري وما سيكون عليه بعد ستة أشهر في تقابل تموز/يوليو 2018، سيلاحظ أن المريخ سيكون أكثر سطوعًا من المشتري، فبحلول نهاية الأسبوع الأول من تموز 2018 سيصبح لمعان المريخ أكثر من لمعان المشتري، وبعد ذلك أواخر تموز 2018 عندما يكون المريخ قريبًا من الكرة الأرضية سيكون في قمة تألقه في ظاهرة لم تحدث منذ العام 2003، عندها سيفوق لمعان المريخ لمعان المشتري بنحو 1.8 مرة أواخر تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس”.







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