ما هو طلب منتخب العراق قبل مواجهة الإمارات بخليجي 23؟

المواطن - محمد سمعة

توجه الاتحاد العراقي لكرة القدم بطلب خاص إلى اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23 لكرة القدم والمقامة حاليًا في الكويت .

وطلب الاتحاد العراقي من منظمي خليجي 23 الوقوف لمدة دقيقة واحدة قبل لقاء الإمارات حدادًا على وفاة اللاعب العراقي الأسبق علي كاظم بجانب ارتداء الشارة السوداء تقديرًا لما قدمه اللاعب الراحل من إنجازات مع أسود الرافدين .

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الإماراتي اليوم في إطار مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج ، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .







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