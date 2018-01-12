ما هي حقيقة تأخير موعد بداية مباراة الأهلي والمصري في السوبر؟

المواطن - محمد سمعة

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول تأخير موعد بداية مباراة الأهلي والمصري في إطار لقاء كأس السوبر المصري والمقرر إقامته اليوم وذلك بسبب إحدى مباريات الدوري الإماراتي .

ومن المقرر أن تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية .

وأوضحت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري أن المباراة ستنطلق في موعدها في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات بعدما انتشرت شائعات حول إقامة مباراة الأهلي والمصري في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات .

ويأمل الأهلي المصري بقيادة مدربه حسام البدري في الفوز بلقب السوبر بعدما خسره المارد الأحمر في العام الماضي أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

يدخل الأهلي مباراة المصري بروح معنوية مرتفعة وذلك بعد فوزه في كلاسيكو الكرة المصرية على حساب الزمالك بثلاثية دون رد يوم الاثنين الماضي.







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