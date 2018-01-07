مبادرة تُمكن من استرداد المال المدفوع إلى 9 خدمات حكومية.. سجل هنا
مثل السجل التجاري والغرفة التجارية والعلامة التجارية واشتراك البريد

مبادرة تُمكن من استرداد المال المدفوع إلى 9 خدمات حكومية.. سجل هنا

2018/01/07
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن مبادرة هامة لدعم رواد الأعمال، تُمكن من استرداد المبالغ المالية التي تم دفعها إلى 9 خدمات حكومية.

وكتب المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مبادرة مهمة جدًّا لدعم رواد الأعمال، تقدر تسترد المبالغ المالية التي دفعتها لـ9 خدمات حكومية مثل السجل التجاري، الغرفة التجارية، العلامة التجارية اشتراك البريد، رسوم نشر العقد، رخصة البلدية 80% من رسوم العمالة الوافدة.. للتسجيل هنا“.

وبالدخول إلى الرابط يتبين أنها بوابة استرداد الرسوم الحكومية، وظهرت فيها رسالة: “يمكنك التسجيل في برنامج استرداد الرسوم الحكومية الذي جاء لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وهو يسعى إلى تسهيل بدء أعمال المنشآت لتمكينها من النمو والازدهار”.

 


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