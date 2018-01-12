متحدث الإسكان يكشف آلية تسديد أقساط الدعم السكني

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، مساء أمس الخميس، أن آلية تسديد أقساط الدعم السكني تشمل مجموعة من الفئات التي تستفيد من برامج الوزارة، ويخص الفئات المسجلة في الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وما يماثلها.

وقال السويلم في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: إن القرار قسَّم الفئات المستفيدة لفئتين: مَن ليس لديهم دخل، ومَن لديهم دخل لكن يستحقون دعم الضمان الاجتماعي، ويُخصص لهم دعم سكني يسهل لهم فرصة الحصول على مسكن مناسب.

وأوضح متحدث الإسكان أن الوزارة أطلقت سابقًا مبادرة الإسكان التنموي لذوي الدخل المحدود والمنخفض، ودخلت مع الجهات غير الربحية في شراكة بهدف دعم هذه الفئات.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت وزارة الإسكان عن بدء إجراءات الحجز لثلاثة من مشاريع البيع على الخارطة في الدمام وتبوك وعرعر، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في كل من الزلفي، المخواه، القنفذة، وصامطة، بمجموع 3079 وحدة سكنية، وذلك يأتي امتدادًا للمشاريع السابقة التي أعلنت عنها الوزارة ضمن برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، أن مشاريع البيع على الخارطة تتوزع في مدينتي الدمام وتبوك، بوحدات سكنية تصل إلى 590 وحدة سكنية من نوع فيلا في الدمام، فيما يحتوي مشروع تبوك على 900 تاون هاوس، إضافة إلى 481 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس في مشروع عرعر، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع أصبحت متاحة أمام المستفيدين من الدعم السكني اعتبارًا من هذا الأسبوع؛ إذ يتواجد في كل مشروع فريق من وزارة الإسكان، والمطورين العقاريين والمصارف والمؤسسات التمويلية؛ وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريعها للمستفيدين.







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