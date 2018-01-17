محلل اقتصادي لـ”المواطن”: وديعة الملك ستدفع العملة اليمنية للاستقرار

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

أكد المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي، أن إيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني يعتبر امتدادًا لدعم المملكة للاقتصاد اليمني بعد حالة الانهيار الكبيرة التي تواجهها العملة اليمنية.

وأوضح الدوخي، في تصريح خاص إلى “المواطن“، أن دعم المملكة لليمن لم يقتصر على الدعم الأمني فقط في حربها ضد الحوثيين، بل تعدى ذلك إلى الدعم الإنساني والاقتصادي ومحاولة جادة من المملكة لمساندة وضع العملة اليمنية ووقف تدهور سعر صرف الريال اليمني.

ولفت إلى أن هذه الوديعة ستدفع العملة اليمنية للاستقرار الذي يعاني كثيرًا من الناحية الأمنية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة اليمنية والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية اليمنية.

وتوقع المحلل في ختام تصريحه تحسن العملة اليمنية خلال الأيام القليلة القادمة بارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى بعد الانهيار الحاد الذي أصابها خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 510 ريال يمني، وهذا يعتبر انهيارًا وتدهورًا للعملة اليمنية.







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