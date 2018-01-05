محلل مالي لـ”المواطن”: خصخصة أرامكو لا يمس حقوق المملكة السيادية في النفط

المواطن - وليد السلولي - الرياض

أكد الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي عبدالله القاضي، لـ”المواطن“، أن تحويل أرامكو إلى شركة مساهمة خطوة ممتازة من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية.

وأكد القاضي أن بيع نسبة من أسهم شركة أرامكو ليس كما يعتقد الكثيرون سيكون بيعًا لنسبة من البترول؛ فأرامكو شركة تستخرج النفط ومشتقاته وتجهزه للبيع فقط، والمساهمون سيتملكون أسهمًا فيها.

وأوضح أن آبار النفط لا تزال ملكيتها المطلقة للمملكة، ولكن عندما يتم طرح عملاق مثل طرح نسبة من أسهم أرامكو في البورصات العالمية، سوف يكون هناك مصالح مشتركة للدول العظمى مع المملكة، وسوف يكون الدخل من هذا الطرح لخزينة السعودية بمبالغ كبيرة تفيد الوطن والمواطن.







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